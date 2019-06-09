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Уникальный эксперимент: как Китай тренируются колонизировать Марс

9 июня, 01:30

Место для тренировочной базы выбрали такое, чтобы атмосфера максимально напоминала жизнь на Красной планете


Ранее китайцы показывали миру свой первый марсоход, а теперь симулируют жизнь на Красной планете. Еще год назад ученые разработали симулятор базы для колонизации Марса. Впоследствии ее перенесли в пустыню Гоби и заселили тинейджерами. Как живется детям.

Маленький шаг для человека и большой – для человечества: с такой формулой Китай хочет сделать прорыв в космосе, задумали колонизировать не только спутник земли, но и соседнюю планету.

Этот эксперимент начался несколько месяцев назад. В прошлом году в Пекинском университете аэронавтики и астронавтики впервые провели эксперимент по проживанию в изолированной кабине. Ее площадь – 160 квадратных метров: четверть из них – под жилье, остальные – для выращивания растений, содержания животных и переработки отходов.

"Мы должны создать полный цикл обеспечения – от воды и воздуха до еды. В частности, фотосинтез растений берет углекислородный газ и так создает кислород. В ходе исследования мы обнаружили, что кислорода производится достаточно", – рассказал генеральный дизайнер, научный руководитель проекта Лиу Хонг.

Таких модулей – два, в каждом жили по четверо студентов. Максимальный срок проживания одной из групп составлял 200 дней.

"Самая сложная вещь – это, когда ты заканчиваешь рабочий день и чувствуешь себя несколько уставшим. Конечно, можно собраться, скажем, вчетвером и развлечься. Но иногда скучаешь по семье", – говорит один из участников проекта.

Сейчас же китайцы зашли еще дальше: в пустыне Гоби тренируются колонизировать Марс. Место для тренировочной базы выбрали такое, чтобы атмосфера максимально напоминала жизнь на Красной планете. Но если в прошлый раз добровольцев набирали из числа студентов-аспирантов, то на этой базе – много тинейджеров. И именно это критикуют международные СМИ.

От так называемого марсианского поселка до ближайшего городка – 40 километров и официальный Пекин на критику внимания не обращает. Чтобы получить космическое лидерство, власть уже потратила миллиарды долларов.

Напомним, Китай планировал построить "копию" Марса для туристов и космонавтов. "Имитированную станцию Марс" площадью в 95 тысяч кв. км смоделируют в провинции Цинхай.

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Тег Китай, эксперимент, Марс

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