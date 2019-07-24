В аэропорту Сингапура появилось очень необычное развлечение

Теперь взрослые и дети могут за несколько секунд с ветерком прокатиться до нужного гейта

Администрация аэропорта Сингапура, который ранее в этом году признали одним из лучших в мире, ввела в воздушной гавани необычное развлечение, при помощи которого они могут поднять себе настроение перед полетом.

Чтобы добраться к нужному рейсу, пассажиры могут воспользоваться горкой: для этого достаточно приложить посадочный талон к турникету перед входом в тоннель, после чего – удобно устроиться в трубе и успешно съехать к нужному гейту.

Длина конструкции составляет 12 метров и может одновременно принимать несколько десятков человек. Таким образом родители могут съезжать вместе со своими детьми.

Напомним, что аэропорт "Чанги" в Сингапуре открылся после реставрации в середине апреля. Новую версию сингапурского аэропорта разработал известный израильский дизайнер Моше Сафди. На преображение комплекса было потрачено 1,25 млрд долларов. Аэропорт располагается на 38 тыс. квадратных метров и состоит из 10 этажей. Кроме того, в помещении представлена крупнейшая в стране коллекция растений

Кроме того, как мы уже писали, журнал The Economist включил Сингапур в список самых дорогих и городов мира. Вместе с ним, в рейтинг попали Париж, Гонконг, Цюрих и Женева.

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