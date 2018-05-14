В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

Сегодня, 01:27

Самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна

Фото: twitter.com/AlexInAir
Фото: twitter.com/AlexInAir

В Сети появилось видео столкновения самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле.

На кадрах с одной из камер видеонаблюдения аэропорта видно, как самолет во время рулежки задел крылом хвост стоящего воздушного судна и отломил ему стабилизатор. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях, при столкновении лайнер Airbus A330 авиакомпании Asiana нанес серьезные повреждения самолету A321Turkish Airlines.


Ранее в аэропорту имени Сикорского  отменили рейс Киев – Неаполь из-за столкновения самолета  с автомобилем-погрузчиком.

А в Германии возле города Швабиш-Халль в федеральной земле Баден-Вюртемберг столкнулись два небольших самолета. В полиции отметили, что столкнулись легкомоторный и спортивный самолеты. Происшествие произошло при заходе транспортных средств на посадку. Оба пилота погибли. Были ли в самолетах пассажиры, неизвестно.
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Источник:

Корреспондент

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