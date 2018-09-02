В Афганистане разбился вертолет: 12 погибших, в том числе два украинца

Сегодня, 19:41

Вертолет рухнул вскоре после взлета с военной базы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вертолет молдавской компании, на борту которого находились граждане Украины, потерпел крушение в Афганистане в воскресенье, 2 сентября, сообщает Орган гражданской авиации Молдовы.

"Вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR авиакомпании Valan International Cargo Charter упал на землю через некоторое время после взлета с военной базы города Мазари-Шариф. На борту находились три члена экипажа – граждане Украины, и 11 пассажиров – граждан Афганистана", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибли два члена экипажа и 10 пассажиров.

Данные уточняются, правоохранительные органы начали расследование.

По информации молдавского издания "Блокнот", вертолет рухнул с высоты 15 метров и после падения загорелся.Причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность.

Напомним, что ранее украинский вертолет разбился в Словакии.

А в Румынии разбился вертолет Ка-32, принадлежавший молдавской компании, на борту находились пятеро украинцев, все они погибли.

Три украинца оказались среди погибших во время крушения военного самолета в Конго. 
Афганистан, украинцы, вертолет, погибшие, пассажиры
Источник:

"Сегодня"

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