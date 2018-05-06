В Афганистане в мечети прогремел взрыв: десять человек погибли

Вчера, 16:28

Десятки человек получили ранения

Фото: АFP
Фото: АFP

В афганском городе Хост произошел взрыв в мечети, в результате которого погибли минимум десять человек. Об этом сообщает местное телевидение со ссылкой на данные полиции.

Кроме того, из-за инцидента пострадали 29 человек. О деталях происшествия пока не сообщается.

Недавно в результате двух взрывов, прогремевших в Кабуле, погибли как минимум 25 человек, среди них – пять журналистов.

Первый взрыв прогремел еще в 8 утра по местному времени, в районе Шаш Дарак, где расположено посольство США и афганские правительственные здания, что побудило журналистов поспешить на место происшествия.

Второй раздался тогда, когда террорист, замаскированный под оператора, привел в действие взрывной механизм на месте первоначального взрыва. Среди погибших – фотограф информационного агентства AFP.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Афганистана в ходе серии военных операций, проведенных за последнюю неделю, уничтожили 466 боевиков.
Афганистан, взрыв, мечеть
Источник:

Интерфакс

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