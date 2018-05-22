В африканской стране спасли 400 нелегалов

Сегодня, 16:45

Мигрантов нашли в пустыне без воды, пищи и документов

Фото: AFP
Фото: AFP

В Республике Нигер за минувшую неделю спасли не менее 400 мигрантов от гибели в пустыне неподалеку от границы с Алжиром. Об этом сообщает AFP. 

"Не менее 386 мигрантов из третьих стран были найдены брошенными в затерянном уголке пустыни с минимальным запасом воды, без пищи и документов", – сказано в сообщении. 

Людей смогли найти благодаря акции "поиска и спасения" – специальной инициативе властей. В ее ходе прочесали дороги недалеко от границы с Алжиром. Мигрантов разместили в центрах приема, они будут возвращены на родину. 

Дорога через участки пустыни Сахара в Нигере и Алжире – основной вариант пути, который проделывают трудовые мигранты из Западной Африки, мечтающие попасть в Европу

Главным пунктом, с которого начинаются нелегальные путешествия, остается Ливия. Недавно европейские и африканские лидеры предупредили об эвакуации части мигрантов после того, как телеканал CNN показал, как в Ливии преступники продают беженцев на рынках рабов.

Как сообщалось, за первые шесть месяцев 2017 года в Европу прибыли 116 682 мигрантов и беженцев, из которых почти 83% оказались на побережье Италии. 

Напомним, ранее страны-члены Евросоюза начали процесс возвращения в Грецию мигрантов, которые на протяжении последних пяти месяцев прибыли в ЕСчерез греческую территорию.
Нигер, Африка, нелегалы, мигранты, беженцы

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