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В Арабских Эмиратах появился первый плавучий супермаркет

Сегодня, 04:40

Чтобы получить товар, достаточно позвонить по телефону или заказать его в мобильном приложении

В Арабских Эмиратах появился первый плавучий супермаркет Другие страны Чтобы получить товар, достаточно позвонить по телефону или заказать его в мобильном приложении

Первый в мире плавучий супермаркет теперь к услугам отдыхающих в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот супермаркет курсирует по заказу клиентов, среди которых не только пляжные отдыхающие, но и владельцы яхт и аквабайков, у которых, например, закончился крем для загара или захотелось перекусить или утолить жажду.

Заказ принимают по телефону или через мобильное приложение, и уже через 45 минут вам все доставят. Наименований товаров в плавучем супермаркете целых три сотни.

"Наше судно можно приспособить для различных функций, не только для продажи. Его можно использовать и для оказания неотложной помощи на воде. Есть спасательные лодки", – рассказывает архитектор "супермаркета на воде" Ахмед Юсуф.

Кроме того, магазин оборудован инновационной системой, которая очищает океан, собирая твердые отхода, плавающие на поверхности, а также превращает морскую воду в чистейшую питьевую.

Работает он на электрических двигателях, которые питаются от аккумуляторов. Их заряжают бортовым генератором, от которого также работает кухня.

Напомним, что подобная услуга в ОАЭ не единственная. В стране также можно дозаправить свой автомобиль в пути – в Эмиратах запустили сервис мобильной бензоколонки.

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Тег ОАЭ, супермаркет, магазин, Арабские Эмираты, шоппинг

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