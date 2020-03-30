В Австралии снова начали делать бумеранги

В Австралии, пережившей лесные пожары, взялись за старое ремесло. Здесь снова делают бумеранги. Раньше, говорят, этому мешали последствия пожаров и засуха. Древесина быстро трескалась и не была пригодна для обработки. Однако, после сезона дождей, флора в штате Квинсленд, где живет много ремесленников, умеющих делать старинное австралийское оружие, оздоровилась.

И теперь производство бумерангов снова поставили на поток. В стране культ этого оружия. Им пользовались древние племена континента. Некоторым из хранящихся в музеях бумерангов – более 50 тыс. лет.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, как украденный в Австралии бумеранг вернулся в музей спустя 25 лет.

Бумеранг был украден из уже закрытого Подземного музея Фрэнка Астона, где демонстрировалось оборудование для разработки рудников и предметы быта аборигенов. Вернувший артефакт житель штата Вермонт по имени Питер написал : "Я унес это в 1983 году, когда был моложе и глупее. Это было неправильно. Я прошу прощения и возвращаю вам это". К письму был также приложен денежный чек.

Также мы рассказывали о том, что австралийские аборигены выразили желание, чтобы им вернули бумеранг Джеймса Кука.

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