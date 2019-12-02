В Азербайджане распустили парламент: президента просят о досрочных выборах

Ильхам Алиев. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

В Азербайджане решили распустить избранный в 2013 году парламент страны и провести досрочные выборы в Национальное собрание, или Милли меджлис.

За обращение к президенту Ильхаму Алиеву с соответствующим предложением 2 декабря проголосовали 99 из 125 парламентариев.

Вице-спикер Бахар Мурадова зачитала в парламенте заявление правящей партии "Новый Азербайджан" ("Ени Азербайджан") о необходимости обновления парламента в процессе "расширения и углубления проводимых в стране реформ". А спикер парламента Октай Асадов назначил на 3 декабря последнее пленарное заседание в 2019 году.

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Алиеву предстоит объявить сроки проведения внеочередных парламентских выборов, первых в истории Азербайджана. Согласно законодательству страны, они должны пройти не позже чем через два месяца после роспуска.

28 ноября политсовет президентского "Нового Азербайджана", который удерживает большинство в парламенте, поддержал самороспуск законодательного органа под предлогом поддержки реформ Алиева и оторванности нынешнего состава меджлиса от президентского курса.

Следующие парламентские выборы в Азербайджане должны были пройти 1 ноября 2020 года.

Напомним, что в прошлом году Ильхам Алиев в четвертый раз стал президентом Азербайджана – на апрельских внеочередных президентских выборах он набрал 86% поддержки.

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