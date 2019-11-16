В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видео

Жуткое видео из Азербайджана потрясло пользователей Интернета. В Баку родилась девочка с врожденной аномалией. У нее не было рта, уши были расположены на шее, а нос – похож на поросячье рыльце. Ребенок не прожил и дня. По данным местных СМИ родители младенца абсолютно здоровы и имеют еще двоих детей. Обследование и роды проходили в частной клинике, которую теперь обвиняют в халатности. По данным главного акушера-гинеколога страны такие отклонения должны были заметить еще на третьем месяце беременности и предупредить родителей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

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Но не всегда аномалии смертельны или требуют борьбы за жизнь. После того, как в сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня", оказалось, что Лалит Патидар достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности и чувствует себя с ней комфортно.

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