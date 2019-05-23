В Беларуси снова заговорили об "интеграции" с Россией

Встреча рабочей группы Беларуси и РФ по интеграции может пройти в скором времени

Фото: ru.wikipedia.org.

Встреча белорусско-российской рабочей группы по различным аспектам интеграции может состояться в ближайшее время. Об этом заявил в четверг, 23 мая, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Сейчас анализируются все предложения. Думаю, что в ближайшее время эта рабочая группа по вопросам дальнейшей интеграции начнет свою работу", — приводит агентство БелТА слова белорусского министра.

Кроме того, Беларусь дала российской стороне предварительное согласие (агреман) на назначение Дмитрия Мезенцева послом в республике.

Отвечая на вопрос, направил ли МИД Белоруссии необходимый агреман российской стороне, Макей подчеркнул: "Все необходимые формальности, связанные с назначением посла, выполнены".

Также он заявил, что готов встретиться с новым послом РФ, когда тот прибудет в Беларусь. "Как только он приедет, мы сразу встретимся, — сказал министр. — А дальше мы планируем вручение верительных грамот главе государства".

Ранее Москва и Минск договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. С российской стороны ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой.

Напомним, Лукашенко объяснил, почему не поехал на День победы в Москву. Политик считает 9 мая праздником "прежде всего белорусов".

Также мы писали, что Беларусь устраивает "паспортная оккупация" Россией Донбасса. В Минске считают, что упрощение процедуры получения российского гражданства на Донбассе не угрожает Беларуси.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Беларуси снова заговорили об "интеграции" с Россией". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"