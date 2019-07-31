Фото: Витебская весна

В Беларуси вынесен второй в этом году смертный приговор https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C,%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C,%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 2019-07-31T00:33:35+03:00 Другие страны Виктор Павлов может обжаловать решение суда

В Беларуси коллегия по уголовным делам Витебского областного суда приговорила Виктора Павлова к исключительной мере наказания за жестокое убийство двух сестер-пенсионерок. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр Витебская весна во вторник, 30 июля.

Это уже второй смертный приговор, который вынесли в Беларуси в 2019 году.

Гособвинитель запросил для Павлова высшую меру наказания – расстрел. Прокурор отметил, что убийство совершено этим лицом уже не в первый раз и это является отягчающим фактором.

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В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор. Адвокат Павлова также убеждала суд не применять к нему исключительную меру и при вынесении приговора учесть его раскаяние и сотрудничество со следствием.

В итоге суд согласился с позицией гособвинителя как по сути обвинения, так и по мере наказания. Смертный приговор объявил председатель судебной коллегии Евгений Давлюд.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в высшей инстанции.

Напомним, Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

Международные организации требуют от властей республики отменить смертную казнь или ввести на нее мораторий.

Как сообщалось, в Израиле собрались ввести смертную казнь для террористов.

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