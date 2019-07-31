В Беларуси вынесен второй в этом году смертный приговор

В Беларуси коллегия по уголовным делам Витебского областного суда приговорила Виктора Павлова к исключительной мере наказания за жестокое убийство двух сестер-пенсионерок. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр Витебская весна во вторник, 30 июля.
Это уже второй смертный приговор, который вынесли в Беларуси в 2019 году.
Гособвинитель запросил для Павлова высшую меру наказания – расстрел. Прокурор отметил, что убийство совершено этим лицом уже не в первый раз и это является отягчающим фактором.
В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор. Адвокат Павлова также убеждала суд не применять к нему исключительную меру и при вынесении приговора учесть его раскаяние и сотрудничество со следствием.
В итоге суд согласился с позицией гособвинителя как по сути обвинения, так и по мере наказания. Смертный приговор объявил председатель судебной коллегии Евгений Давлюд.
Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в высшей инстанции.
Напомним, Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.
Международные организации требуют от властей республики отменить смертную казнь или ввести на нее мораторий.
Как сообщалось, в Израиле собрались ввести смертную казнь для террористов.
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