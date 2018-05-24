В Бразилии 22-летняя девушка узнала о беременности во время родов на острове, где запрещено рожать

На острове Фернанду-ди-Норонья на свет появился первый за 12 лет малыш

В Бразилии на острове Фернанду-ди-Норонья, где законодательно запрещены роды, на свет появился первый за 12 лет малыш. При этом его мама не подозревала о своей беременности.

Как пишет местный портал O Globo, ребенок родился 19 мая 2018 года. Его 22-летняя мать призналась журналистам, что была "ошарашена" в связи с произошедшим, так как проводимые ей тесты на беременность давали отрицательный результат.

"В пятницу вечером у меня заболел живот, я пошла в ванную и увидела, что что-то спускается у меня между ног", – призналась она.

Молодая мама позвала своего бойфренда, который помог ей перерезать пуповину. Ребенка доставили в ближайшую больницу. Подробности о его состоянии не уточняются.

Остров Фернанду-ди-Норонья расположен в 350 километрах от материка. Его население составляет примерно три тысячи человек, и там нет роддомов. В этой связи по закону беременным женщинам полагается ехать на материк.

Напомним, в США родилась "24-летняя девочка" Эмма. Это первый известный медицине случай, когда эмбрион такого "возраста" был благополучно применен.

Также мы писали, что невероятный случай произошел в Испании. Брат и сестра вместе с родителями иммигрировали из Боливии. Вскоре 11-летнюю девочку доставили в больницу, поскольку она жаловалась на боли в животе. Родители полагали, что это расстройство кишечника, но врач больницы La Arrixaca быстро поняла, что девочка на последнем месяце беременности и у нее начались схватки. Молодую роженицу доставили в родильное отделение, после чего вызвали сотрудников полиции, чтобы установить личность отца. Оказалось, что папой готовился стать старший брат девочки, которому на момент зачатия было 13 лет. Его не будут подвергать уголовному наказанию

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