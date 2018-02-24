В центре Кабула произошел теракт: опубликованы фото и видео
В результате взрыва погиб как минимум один человек
В центре столицы Афганистана – Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб один человек и еще шестеро получили ранения.
Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана сообщает местный телеканал ToloNews.
Также сообщается, что двое раненых находятся в критическом состоянии.
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Как сообщили журналисты, взрыв произошел 24 февраля около 8:20 по местному времени (5:50 по Киеву) в районе Шашдарак. Самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку. На месте происшествия работает полиция и медики, все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, 29 января, террористы атаковали военную академию в Кабуле. Тогда погибли 11 военнослужащих. Атаку провели пять террористов, причем двое из них, террористы-смертники, привели в действие взрывные устройства у входа в академию.
Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт. В подтверждение своих слов представитель движения опубликовал фотографию после взрыва в центре афганской столицы. В заявлении указано, что целью террористов был полицейский участок.