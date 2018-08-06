В Египте обнаружили ранее неизвестную статую Сфинкса

В египетском городе Луксор найдена новая статуя Сфинкса. Памятник древности обнаружили случайно – во время проведения дорожных работ. Об этом сообщает портал Youm7.

Статуя, по словам экспертов, схожа со знаменитым Сфинксом в Гизе. Скульптура представляет собой форму льва с человеческим лицом.

Пока обнаруженный Сфинкс находится в земле. Археологи боятся извлекать скульптуру, поскольку резкая смена температурного режима может негативно сказаться на материале статуи.

Ранее бюст римского императора Марка Аврелия обнаружили археологи в ходе ремонтных работ в древнеегипетском храме Ком-Омбо на юге страны. Уникальность находки, отмечается в распространенном ведомством коммюнике, заключается в том, что скульптурные изображения этого правителя (161-180 годов) практически не встречались на территории Египта.

Также археологи, работающие в Египте, во время раскопок обнаружили развалины греко-римского храма, включая части фундамента, главного входа и переднего внутреннего двора. Это открытие, которое специалисты уже называют значительным, было сделано в Западной пустыне Египта в месте Аль-Салям, приблизительно в 322 км к югу от берегов Средиземного моря.