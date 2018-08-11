В Египте предотвратили атаку смертника на христианский храм

Сегодня, 16:25

Злоумышленник подорвал себя раньше времени, чтобы избежать задержания

Фото: AFP
Фото: AFP

В Египте силы безопасности смогли предотвратить попытку теракта рядом с церковью в пригороде Каира. 

Смертник планировал атаку на прихожан христианского храма Девы Марии в районе Мустарад на окраине египетской столицы. Злоумышленник подорвал себя раньше времени, чтобы избежать задержания. Другие подробности инцидента не приводятся.

Напомним, копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, в апреле в результате взрывов у двух церквей погибли более 40 человек. Еще более 100 человек получили ранения. Первый взрыв прогримел в коптской церкви Святого Георгия в городе Танта в дельте Нила, что в 94 км на север от Каира. Взрыв произошел внутри церкви рядом с алтарем. Погибли 29 человек. Спустя некоторое время произошел второй взрыв. Устройство сработало в храме Св. Марка в городе Александрия. 

В мае жертвами нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, стали более 30 человек. Автобус перевозил коптских христиан, которые возвращались из монастыря. Нападение состоялось на трассе Каир – Асван. Боевики подъехали на автомобилях и открыли огонь по автобусу.
Египет, теракт, взрыв, храм, смертник
Источник:

ТАСС

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