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В Египте смещенный экс-президент умер прямо во время суда

17 июня, 21:21

Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси. Фото: AFP

В Египте в возрасте 67 лет умер бывший президент страны Мухаммед Мурси. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение, политик потерял сознание во время суда, где рассматривалось дело по обвинению в шпионаже.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, а позже был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день после отстранения его поместили под стражу.

В 2015 году суд приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже – к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор был отменен, а судебные разбирательства продолжались.

Напомним, ранее мы писали о том, что Мурси получил несколько сроков, в том числе и пожизненный. По версии следствия, придя к власти после "арабской весны" он передавал секретные сведения Ирану, Катару и движению ХАМАС.

Кроме того, в мае 2015 года Мурси был приговорен к смертной казни по делу о массовом побеге из тюрьмы лидеров "Братьев-мусульман" в дни свержения президента Мубарака.

Мурси — первый президент в новейшей истории страны, который был избран на свободном голосовании. Военные отстранили его от власти в июле 2013 года.

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Тег Египет, мурси, экс-президент

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Интерфакс-Украина

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