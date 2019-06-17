В Египте смещенный экс-президент умер прямо во время суда

Мухаммед Мурси скончался в возрасте 67 лет

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси. Фото: AFP

В Египте в возрасте 67 лет умер бывший президент страны Мухаммед Мурси. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на египетское телевидение, политик потерял сознание во время суда, где рассматривалось дело по обвинению в шпионаже.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, а позже был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день после отстранения его поместили под стражу.

В 2015 году суд приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже – к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор был отменен, а судебные разбирательства продолжались.

Напомним, ранее мы писали о том, что Мурси получил несколько сроков, в том числе и пожизненный. По версии следствия, придя к власти после "арабской весны" он передавал секретные сведения Ирану, Катару и движению ХАМАС.

Кроме того, в мае 2015 года Мурси был приговорен к смертной казни по делу о массовом побеге из тюрьмы лидеров "Братьев-мусульман" в дни свержения президента Мубарака.

Мурси — первый президент в новейшей истории страны, который был избран на свободном голосовании. Военные отстранили его от власти в июле 2013 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Египте смещенный экс-президент умер прямо во время суда". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"