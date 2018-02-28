В Египте столкнулось два поезда: 10 человек погибли

В Египте в результате столкновения двух поездов погибли 10 человек.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Столкновение произошло в провинции Бухейра на севере страны. По данным СМИ, между собой столкнулись пассажирский и грузовой поезда.

Также в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.

Напомним, недавно поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.

Ранее в пригороде столицы Швеции Стокгольма возле входа на станцию метро Varby Gard 7 января произошел взрыв. Как сообщает местная полиция, в результате инцидента два человека пострадали.

Кроме того, не так давно по крайней мере четверо людей были ранены в результате взрыва самодельной бомбы в итальянском городе Турине.