В Египте столкнулось два поезда: 10 человек погибли

Сегодня, 16:10

Столкновение произошло между пассажирским и грузовым составами

Фото: twitter.com/NewsGlobalDaily
Фото: twitter.com/NewsGlobalDaily

В Египте в результате столкновения двух поездов погибли 10 человек. 

Об этом сообщает Al Arabiya.

Еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Столкновение произошло в провинции Бухейра на севере страны. По данным СМИ, между собой столкнулись пассажирский и грузовой поезда. 

Также в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека. 

Напомним, недавно поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.

Ранее в пригороде столицы Швеции Стокгольма возле входа на станцию метро Varby Gard 7 января произошел взрыв. Как сообщает местная полиция, в результате инцидента два человека пострадали. 

Кроме того, не так давно по крайней мере четверо людей были ранены в результате взрыва самодельной бомбы в итальянском городе Турине.
авария, ДТП, Египет, поезд, состав

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве авто на полном ходу влетело в столб

12 Октября 2017, 01:04

Пострадали двое детей, девушка и мужчина-водитель

Происшествия и криминал

Во Львовской области погиб мужчина 35-40 лет. Фото: elitefon.ru

Под Львовом поезд разрезал человека пополам

27 Августа 2017, 11:45

Работниками полиции устанавливаются личность погибшего и причины происшествия
Загрузка...

Харьков

В Харькове произошло ДТП. Фото: inform.kz

В Харькове столкнулись патрульное авто и маршрутка: появились фото

30 Августа 2017, 20:02

Как сообщается, в момент аварии светофоры на перекрестке не работали

Харьков

Фото: Pixabay

ДТП в Харьковской области: один человек погиб, четверо – пострадали

25 Февраля, 19:25

Обстоятельства происшествий устанавливает полиция

Другие регионы

Скриншот

В Сумах разбились два 19-летних парня

30 Января, 13:04

Молодой человек разбился всего через месяц после получения водительских прав

Харьков

На перекрестке в центре Харькова произошло массовое ДТП

24 Февраля, 20:51

Мeдики госпитализировали в больницу двух человек
Загрузка...