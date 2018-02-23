В Египте убили молодую украинку

Девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей

В Египте в Хургаде, недалеко от которой из моря доносятся пугающие звуки, 22 февраля в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ДКС Василий Кирилич, передает "112 Украина".

"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 г. в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле ПУ в Египте", – сообщил Кирилич.

По информации местного издания Vetogate, девушка работала в отделе по работе с гостями в одном из местных отелей. Тело обнаружил ее муж по возвращению домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов, местная полиция ведет расследование.

На местных форумах широко обсуждается убийство нашей соотечественницы.

Ранее сообщалось, почти 300 украинцев в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейхе не могут вылететь в Киев из-за песчаной бури — задержан вылет трех рейсов.

По словам представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, задержка трех рейсов из Шарм-эш-Шейхе в Киев связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, которая бушует в Египте.