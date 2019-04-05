В Эквадоре назвали слухами сообщения о высылке Ассанжа из посольства
Эквадор не отвечает на слухи, гипотезы или предположения, которые не имеют документального подтверждения
Министерство иностранных дел Эквадора отказалось комментировать сообщения о планируемой высылке основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства республики в Лондоне, назвав их слухами. Об этом информировала газета "Комерсио".
"Эквадор не отвечает на слухи, гипотезы или предположения, которые не имеют документального подтверждения", — приводит издание слова представителя МИД.
Ранее WikiLeaks сообщила со ссылкой на источники в Эквадоре, что Ассанж будет выслан из посольства южноамериканской республики в британской столице в течение "нескольких часов или дней". По словам организации, Кито и Лондон заключили соглашение об аресте основателя WikiLeaks.
Напомним, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск против правительства Эквадора за "нарушение основных прав человека", обвинив в изоляции от внешнего мира.
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В частности, посольство отказало журналистам и правозащитным организациям во встрече с Ассанжем, а также установило глушители сигнала, чтобы предотвратить телефонные звонки и доступ в интернет.
Напомним, Ассанж получил убежище в Эквадоре от предшественника президента Морено – Рафаэля Корреа. Он живет в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Его сайт Wikileaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.
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