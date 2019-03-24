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В Финляндии "солдат Одина" напал на министра

Сегодня, 15:14

Мужчина набросился с кулаками на главу МИД Финляндии

В Финляндии "солдат Одина" набросился на министра
В Финляндии "солдат Одина" набросился на министра. Фото: Yle
В Финляндии "солдат Одина" напал на министра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/77f/0f0/5c977f0f05701.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/77f/0f0/5c977f0f05701.png Другие страны Мужчина набросился с кулаками на главу МИД Финляндии

В Финляндии мужчина из группировки "Солдаты Одина", которая требует ужесточить миграционные правила, набросился с кулаками на главу министерства иностранных дел страны Тимо Сойни.

Как сообщает Yle, инцидент произошел на рынке города Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед парламентскими выборами.

По словам Сойни, один из присутствовавших попытался ударить его, но был вовремя остановлен охраной мероприятия.

Как стало известно, на нападавшем была одежда с символикой движения "солдаты Одина", члены которого выступают за ужесточение миграционной политики.

В данный момент он задержан за сопротивление силовикам. Как отметили в полиции, попытка нападения на министра также расследуется. Сам Сойни после случившегося продолжил встречу с избирателями в обычном режиме.

Напомним, ранее в немецком городе Фрайбурге арабские мигранты изнасиловали девушку, подсыпав ей наркотик в клубе. Также сообщалось о резонансном инциденте в Кельне, где на новый 2016 год сотни немок стало жертвами домогательств со стороны мигрантов.

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Тег Финляндия

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