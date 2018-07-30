В Грузии пройдут военные учения стран-членов НАТО и Украины

В маневрах примут участие более трех тысяч военных, в том числе и бойцов ВСУ

В Грузию прибыли американские и германские военные, а вслед за ними и военнослужащие Великобритании для участия в международных маневрах "Достойный партнер 2018".

В маневрах будут принимать участие более трех тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

Военные учения "Достойный партнер 2018" пройдут в Грузии 1-15 августа.

Международные учения Sea Breeze-2018, которые проходили в Одесской, Николаевской областях Украины и северо-западной части Черного моря, завершились. Учения стартовали 9 июля в Одессе: в них принимали участие бойцы из 16 стран: Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции.

Также стоит напомнить, что в Министерстве иностранных дел России возмутились проведением учений Sea Breeze-2018 неподалеку от зоны конфликта на Донбассе и заявили, что Кремль рассматривает их как попытку спровоцировать напряженность в регионе.