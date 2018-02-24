В Индии автомобиль врезался в здание школы: 9 детей погибли

Сегодня, 12:55

В результате инцидента пострадали 24 человека

Фото: prm.ua
Фото: prm.ua

В индийском городе Музаффарпур на востоке страны, в которой не так давно пассажирский автобус упал с моста в реку, автомобиль на высокой скорости врезался в здание школы: девять школьников погибли. Об этом сообщает ANI.

Также в результате жуткого инцидента еще не менее 24 человек получили ранения: их госпитализировали в больницу.

Причины аварии, личность водителя, а также его мотивы пока не установлены.

На данный момент на месте инцидента работает полиция, ведется расследование. 

Также сегодня под Киевом на Одесской трассе микроавтобус ушел в кювет: три человека пострадали. 

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.

А в полиции Киева рассказали подробности смертельного ДТП на улице Хоткевича.

Как мы сообщали ранее, в полиции Киевской области сообщили детали резонансной аварии, которая произошла в воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви. Напомним, около 6 утра в городе автомобиль Peugeot 206 совершил наезд на пешеходов. 42-летняя женщина погибла на месте. Также был травмирован 22-летний военнослужащий ВСУ – его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.

 

 
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