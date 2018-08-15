В Индии нашли живую крысу, в которой проросла соя

Сегодня, 04:00

Мужчина забрал крысу домой и там удалил побег

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В Индии фермер, который засеял поля соей, проверяя свой урожай, нашёл крысу с проросшим в спине бобом. Об этом пишет Daily Mail. 

Мужчина забрал крысу домой и там удалил побег. Животное после инцидента осталось живым. Он считает, что соевый боб мог попасть в открытую рану на теле животного и прорасти.

Фермер исключил, что кто-то мог так жестоко подшутить и сказал, что семя сои случайно случайно провалилось через открытую рану крысы и прорастало оттуда. 

"Это чудо. Хотя растение выросло около шеи, не было повреждений головного мозга", – прокомментировал случай профессор Сиддики, заведующий кафедрой биологии колледжа в городе Барнагар.

Напомним, крыса вызвала хаос в вагоне нью-йоркского метро. Пассажиры с криками поджимали ноги и вскакивали на сиденья, чтобы пропустить грызуна, который носился из одного конца вагона в другой. А в восточном индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров конфискованного алкоголя. Об этом заявили местные полицейские.

Кроме этого, крыса сорвала рейс авиалайнера в США. 
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