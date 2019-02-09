В Индии из-за отравления алкоголем погибли десятки человек
Самодельный алкоголь содержал токсичный метанол
В Индии из-за отравления спиртными напитками погибли 39 человек, еще 27 пострадавших госпитализировали в больницу. Об этом сообщает The Australian.
По данным издания, случаи отравление алкоголем были зафиксированы в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд.
После проведения экспертизы стало известно, что в спиртном был обнаружен метанол, которым и отравились люди. Они употребляли дешевый поддельный алкоголь во время праздников.
В стране уже задержали 8 контрабандистов, отстранили 35 чиновников, среди которых 12 полицейских.
По данным издания, в Индии часто изготавливают алкоголь из некачественных ингредиентов, что и делает его дешевым. В этой стране уже были случаи массовых отравлений некачественным алкоголем, в результате чего были погибшие. Чаще всего такие отравления происходят в регионах, где живут бедные люди.
Напомним, в сентябре 2018 года в Иране 290 человек отравились спиртными напитками, 24 – погибли. Отравление алкоголем были зафиксированы в провинциях Кохкилуйе-и-Бойер-Ахмад, Хормозган и Хорасан.
Ранее ученые Вашингтонского университета опровергли мнение, что умеренное употребление алкоголя является безопасным для здоровья. Исследователи показали, что в 2016 году три миллиона смертей были связаны с употреблением алкоголя, при этом 12 процентов из этого числа приходится на мужчин в возрасте 15-49 лет. По словам ученых, в работе были выявлены убедительные корреляции между выпиванием и повышением риска преждевременной смерти, рака и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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