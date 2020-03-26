В Индии полиция заставляет отжиматься нарушителей карантина (видео)

Видео уже разлетелось по соцсетям и вызвало неоднозначную реакцию пользователей

В Индии, где объявлена жесткая борьба с коронавирусом, полиция заставляет приседать либо отжиматься тех, кто нарушил правила карантина. В Индии запрещено выходить из дома. Власть пытается сдержать распространение вируса в стране, где более миллиарда жителей.

Полиция вытаскивает из кабинок моторикш пассажирова, который, вопреки решению правительства, вышли из своих домов. И сразу же назначает наказание.

В городе Мумбаи заставляют только приседать. В городе Мау – двойные санкции: и приседание, и отжимание. А недалек от столицы сняли кадры, где нарушители карантина извиняются перед полицией, стоя на коленях.

"Вы нарушите еще раз безопасность в этом городе?" – спрашивает полицейский. "Нет, сэр". "Извиняйтесь!" "Нам, действительно, очень жаль", – говорят молодые люди.

Видео уже разлетелось по соцсетям и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

"Западные СМИ называют это насилием. А в Индии даже учителя совершают подобное над учениками", – пишет один из пользователей соцсети в комментариях под опубликованной в СМИ новостью.

У полиции – свои аргументы:

"Эти люди совершают глупости! У них нет мозгов. В мире случилось несчастье, и мы принимаем меры", – заявил офицер полиции Гурд Сингх.

Власти объявили о тотальном карантине – накануне.

"Мероприятия вступают в силу в полночь по всей стране. Категорически запрещено выходить из дома. Это делается, чтобы спасти каждого гражданина", – заявила премьер-министр Индии Нарендра Моди.

И уже через четыре часа после этого заявления решение вступило в силу. СМИ пишут, что многие из жителей Индии – а это 1,3 млрд. людей – не имели времени сделать запасы продуктов, лекарств и средств защиты.

Есть и другая проблема: бедность. Многие люди приехали в города из сельских районов, подзаработать. Большинство – обычно получают оплату по дням: примерно 600 рупий, то есть – 8 долларов. Живут в городе день-два. Но сейчас не могут заработать даже на обед. Часть из них кормят волонтеры.

Но безработных и голодных индусов – больше, чем продуктовых наборов. Поэтому некоторые работники решили вернуться домой, в деревню.

"Мы уже два дня не получали продуктов от волонтеров, и все это время не было ни крошки во рту. Поэтому лучше вернуться домой, к родителям. Транспорт – не работает, поэтому мы будем идти пешком", – говорит один из жителей Индии.

В Индии почти 50 млн. людей живут за чертой бедности. И чувство голода у них иногда – сильнее страха заразиться, говорят журналисты. Поэтому многих разогнать по домам вряд ли получится, делают вывод СМИ.

По данным онлайн-карты распространения коронавируса, опубликованной на сайте "Сегодня", в Индии, по состоянию на 26 марта, зафиксировано 719 случаев заражения, из них – 16 смертельных.

Ранее мы писали, что Индия до 15 апреля приостановила действие виз, выданных иностранцам.

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