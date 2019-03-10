В Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы

Индийских избирателей ожидают 7 этапов выборов

Фото: Getty Images

В Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/55d/927/5c855d9272e7e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/55d/927/5c855d9272e7e.jpg 2019-03-10T20:41:00+02:00 Другие страны Индийских избирателей ожидают 7 этапов выборов

В Индии официально объявили о проведении всеобщих выборов, которые состоятся 11 апреля. Об этом сообщает Reuters.

По словам главного комиссара по выборам Сунила Ароры, голосование состоится в семь этапов, в нем могут принять участие около 900 миллионов избирателей, в том числе – около 15 миллионов в возрасте от 18 до 19 лет.

Он добавил, что члены избирательной комиссии решили назначить трех дополнительных наблюдателей за ходом голосования в штате Кашмир, где обострилось противостояние с Пакистаном.

Подсчет голосов будет проходить до 23 мая 2019 года.

Напомним, в 2017 году кандидат правящей коалиции Индии Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны. По словам представителя ЦИК, кандидат от оппозиции — бывшая спикер нижней палаты парламента Мейра Кумар получила порядка одной трети голосов, тогда как Ковинд получил абсолютное большинство в две трети голосов.

АвВ первый день парламентских выборов в Индии в 2009 году боевики-маоисты в штате Джаркханд убили девять человек.

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