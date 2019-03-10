В Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы
Индийских избирателей ожидают 7 этапов выборов
В Индии официально объявили о проведении всеобщих выборов, которые состоятся 11 апреля. Об этом сообщает Reuters.
По словам главного комиссара по выборам Сунила Ароры, голосование состоится в семь этапов, в нем могут принять участие около 900 миллионов избирателей, в том числе – около 15 миллионов в возрасте от 18 до 19 лет.
Он добавил, что члены избирательной комиссии решили назначить трех дополнительных наблюдателей за ходом голосования в штате Кашмир, где обострилось противостояние с Пакистаном.
Подсчет голосов будет проходить до 23 мая 2019 года.
Напомним, в 2017 году кандидат правящей коалиции Индии Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны. По словам представителя ЦИК, кандидат от оппозиции — бывшая спикер нижней палаты парламента Мейра Кумар получила порядка одной трети голосов, тогда как Ковинд получил абсолютное большинство в две трети голосов.
АвВ первый день парламентских выборов в Индии в 2009 году боевики-маоисты в штате Джаркханд убили девять человек.
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