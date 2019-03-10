Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы

Сегодня, 20:41

Индийских избирателей ожидают 7 этапов выборов

Фото: Getty Images
В Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/55d/927/5c855d9272e7e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/55d/927/5c855d9272e7e.jpg Другие страны Индийских избирателей ожидают 7 этапов выборов

В Индии официально объявили о проведении всеобщих выборов, которые состоятся 11 апреля. Об этом сообщает Reuters.

По словам главного комиссара по выборам Сунила Ароры, голосование состоится в семь этапов, в нем могут принять участие около 900 миллионов избирателей, в том числе – около 15 миллионов в возрасте от 18 до 19 лет.

Он добавил, что члены избирательной комиссии решили назначить трех дополнительных наблюдателей за ходом голосования в штате Кашмир, где обострилось противостояние с Пакистаном.

Подсчет голосов будет проходить до 23 мая 2019 года.

Напомним, в 2017 году кандидат правящей коалиции Индии Рам Натх Ковинд одержал уверенную победу на выборах президента страны. По словам представителя ЦИК, кандидат от оппозиции — бывшая спикер нижней палаты парламента Мейра Кумар получила порядка одной трети голосов, тогда как Ковинд получил абсолютное большинство в две трети голосов.

АвВ первый день парламентских выборов в Индии в 2009 году  боевики-маоисты в штате Джаркханд убили девять человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Индия, парламентские выборы

Вы сейчас просматриваете новость " В Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Индии разбился истребитель МиГ-21

8 марта, 22:05

По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей

Взрыв на автостанции в Индии: ранены десятки человек

7 марта, 11:55

Взрыв произошел в городе Джамму на границе с Пакистаном, предположительно взорвалась граната

Торговые войны Трампа: как отмена льгот для Индии и Турции отразится на Украине

6 марта, 17:18

Мнения экспертов различаются, но Киеву советуют обратить "торговое" внимание на Анкару

Верблюд полицейского после смерти хозяина мучает себя жаждой и голодом

6 марта, 07:20

Животное грустит без своего напарника, говорят ветеринары

Власти Пакистана задержали брата главаря группировки, устроившей теракт в Кашмире

5 марта, 14:35

Группировка, в поддержке которой Нью-Дели обвиняет Исламабад, взяла на себя ответственность за теракт

Пакистан и Индия снова обстреляли друг друга из артиллерии

5 марта, 11:30

В министерстве обороны Индии подтвердили, что по штату Джамму и Кашмир снова стреляли из артиллерийских орудий

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Украину предложили переименовать из-за России

Соцсети обсуждают стих Павлычко о Порошенко

Стало известно, как вырастут пенсии весной

Министр финансов подтвердила прогноз Всемирного банка по Украине

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер

Становится обузой для России: Крыму предрекли печальное будущее

Шевченко уже принял решение по будущему Ракицкого
Загрузка...

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

Вчера, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина