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В Индии снежная лавина накрыла грузовик: есть погибшие

Сегодня, 01:44

На месте происшествия начали поисково-спасательную операцию

Иллюстрация. Фото: из открытых источников
Иллюстрация. Фото: из открытых источников.
В Индии снежная лавина накрыла грузовик: есть погибшие //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/265/930/5c42659307d00.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/265/930/5c42659307d00.jpg Другие страны На месте происшествия начали поисково-спасательную операцию

В индийском Кашмире 18 января снежная лавина накрыла грузовик с пассажирами, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters.

"По меньшей мере пять человек погибли, когда снежная лавина рухнула на грузовик с пассажирами в Кашмире в пятницу, еще пятерых разыскивают", – пишет агенство со ссылкой на индийских чиновников. 

На месте происшествия начали поисково-спасательную операцию. 

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Напомним, что ранее мощные снегопады в Австрии и на юге Германии привели к гибели как минимум 9 человек. Кроме того, сообщалось о лавине, которая сошла в горах Пирин в районе болгарского горнолыжного курорта Банско, жертвами которой стали два сноубордиста. Кроме того, сообщалось, что  в немецкой Баварии пятиметровая лавина накрыла общину Марктшелленберг.

Также в результате схода лавины в районе австрийской деревни Лех погибли трое туристов-горнолыжников. Тела трех граждан Германии 57, 36 и 32 лет были обнаружены под снежными завалами. При этом спасатели занимались розысками их четвертого товарища.

Индия, грузовик, погибшие, лавина

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