В Индии снежная лавина накрыла грузовик: есть погибшие
На месте происшествия начали поисково-спасательную операцию
В индийском Кашмире 18 января снежная лавина накрыла грузовик с пассажирами, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters.
"По меньшей мере пять человек погибли, когда снежная лавина рухнула на грузовик с пассажирами в Кашмире в пятницу, еще пятерых разыскивают", – пишет агенство со ссылкой на индийских чиновников.
На месте происшествия начали поисково-спасательную операцию.
Напомним, что ранее мощные снегопады в Австрии и на юге Германии привели к гибели как минимум 9 человек. Кроме того, сообщалось о лавине, которая сошла в горах Пирин в районе болгарского горнолыжного курорта Банско, жертвами которой стали два сноубордиста. Кроме того, сообщалось, что в немецкой Баварии пятиметровая лавина накрыла общину Марктшелленберг.
Также в результате схода лавины в районе австрийской деревни Лех погибли трое туристов-горнолыжников. Тела трех граждан Германии 57, 36 и 32 лет были обнаружены под снежными завалами. При этом спасатели занимались розысками их четвертого товарища.
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