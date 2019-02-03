В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли шесть человек
В результате крушения погибли шесть человек, еще 14 ранены
На востоке Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате крушения погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Hindustan Times.
Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в штате Бихар. По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.
В то же время, как уточняет NDTV, по меньшей мере 14 человек были травмированы, однако их количество увеличиться, потому что три вагона поезда серьезно повреждены. О причинах катастрофы пока не сообщается.
Ранее мы писали, что в Индии в пропасть упал школьный автобус, в результате чего погибли 26 детей и трое взрослых. Все погибшие дети были возрастом младше 10 лет.
Также сообщалось, что в индийском штате Джамму и Кашмир 11 человек погибли и 19 получили ранения после падения пассажирского автобуса в ущелье.
Также автобус вылетел в реку в округе Шимла в индийском штате Химачал-Прадеш. В результате инциденте не менее 44 человек погибли.
Напомним также об инциденте в ущелье в Индии, во время которого погибли как минимум десять человек. Инцидент произошел в штате Уттаракханд. Водитель, двигаясь по горной дороге, не справился с управлением, в результате чего автобус упал в ущелье глубиной 250 метров. Отмечается, что еще девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе было 25 человек.
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