В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли шесть человек

В результате крушения погибли шесть человек, еще 14 ранены

В Индии сошел с рельсов поезд.

В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд: погибли шесть человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/67e/210/5c567e21065df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/67e/210/5c567e21065df.jpg 2019-02-03T07:50:41+02:00 Другие страны В результате крушения погибли шесть человек, еще 14 ранены

На востоке Индии сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате крушения погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает Hindustan Times.

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в штате Бихар. По данным властей, на момент происшествия поезд ехал на полной скорости.

В то же время, как уточняет NDTV, по меньшей мере 14 человек были травмированы, однако их количество увеличиться, потому что три вагона поезда серьезно повреждены. О причинах катастрофы пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в Индии в пропасть упал школьный автобус, в результате чего погибли 26 детей и трое взрослых. Все погибшие дети были возрастом младше 10 лет.

Также сообщалось, что в индийском штате Джамму и Кашмир 11 человек погибли и 19 получили ранения после падения пассажирского автобуса в ущелье.

Также автобус вылетел в реку в округе Шимла в индийском штате Химачал-Прадеш. В результате инциденте не менее 44 человек погибли.

Напомним также об инциденте в ущелье в Индии, во время которого погибли как минимум десять человек. Инцидент произошел в штате Уттаракханд. Водитель, двигаясь по горной дороге, не справился с управлением, в результате чего автобус упал в ущелье глубиной 250 метров. Отмечается, что еще девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе было 25 человек.

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