В Индии у мужчины вырезали орган в 60 раз больше обычного

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В Индии, где на этой неделе родился ребенок с двумя головами и тремя руками, врачи удалили у 56-летнего пациента аномально большую почку.

Как сообщает The Guardian, при нормальном весе в 120-150 граммов этот орган весила 7,4 килограммов, а также был 45 сантиметров в длину при норме в 12 сантиметров.

Уникальную двухчасовую операцию провели в больнице им. Ганга Рама в Нью-Дели, где у одного из пациентов диагностировали редкое наследственное заболевание – аутосомно-доминантную поликистозную болезнь почек.

Фото: пресс-служба больницы им. Ганга Рама Реклама

При этой болезни орган увеличивается из-за разрастающихся в нем кист. У мужчины, который обратился за помощью, почка разрослась до таких размеров, что мешала ему дышать, поэтому у врачей не было другого выхода, кроме как удалить ее.

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Медики уточняют, что вторая почка пациента оказалась еще больше.

Операцию пациенту провели еще в прошлом месяце. Сейчас он находится в хорошем состоянии – ему проводят диализ в ожидании пересадки почки.

Напомним, в сентябре в одной из государственных индийских больниц женщина родила двойню девочку с рядом анатомических отклонений – с четырьмя ногами и тремя руками.

Мы также сообщали о другой природной аномалии в Индии – у 74-летнего фермера из города Сагар удалили 10-сантиметровый нарост на голове, напоминавший рог.

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