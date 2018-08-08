В Индии загорелся нефтеперерабатывающий завод, прогремели взрывы

Сегодня, 16:43

По меньшей мере 21 человек пострадал, один из них находится в критическом состоянии

В Индии произошел сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Мумбаи. По меньшей мере 21 человек пострадал, один из них находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает канал NDTV. 

По данным телеканала, возгорание произошло около 15:00 по местному времени на объекте, принадлежащем крупной государственной нефтегазовой компании Bharat Petroleum. Одновременно с места инцидента доносились звуки нескольких взрывов, источник которых не установлен.

На месте работают девять пожарных машин. Пламя удалось локализовать. 

Ранее сообщалось, что 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron. Это наибольшее подобное предприятие на Западном побережье США. Завод занимает площадь в 405 гектаров. Он был построен еще в 1911 году.

Напомним, что 15 октября произошел взрыв на американской нефтебуровой платформе, расположенной на озере Пончартрейн в штате Луизиана.

Также в воскресенье, 8 октября, в США в штате Калифорния произошли четыре масштабных лесных пожара. Пожар случился в густонаселенных кварталах, в результате чего жители вынуждены были покидать свои дома посреди ночи. Отмечается, что из региона были эвакуированы около 25 тыс. жителей.
Индия, пожар, завод, нефтеперерабатывающий завод

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