В Индонезии родился ребенок с двумя лицами: опубликовано видео

Брат-близнец не смог развиться в утробе матери, и теперь у Гилана два лица и два мозга в голове

В Индонезии родился ребенок и живет уже два месяца, у которого на голове два лица, потому что его брат близнец не развился должным образом еще в утробе матери.

Об этом сообщает Daily Mail.

Мальчик по имени Гилан Эндик родился в городе Батам с деформацией головы. У малыша с остальными частями тела все хорошо – две ручки, две ножки, вот только два лица и ему достался второй мозг от брата. Также отмечается, что при беременности его матери ее яйцеклетка не была полностью разделена на две части. Врачи говорят, что такое встречается раз на 250 тысяч рождений детей.

В то же время медики говорят, что такая патология угрожает жизни ребенка – в голове скапливается лишняя жидкость, однако они не могут ему помочь.

Мать малыша рассказала, что не знала о состоянии сына в утробе вплоть до родов. Женщина трижды проходила проверку ультразвуком, но она ничего не показала. Теперь родители Гилана заявили, что попытаются спасти ему жизнь во что бы то не стало.

В прошлом году в Индии женщина родила младенца с внешностью пришельца и отказалась кормить его грудью. Малыш родился без ушей, носа и с огромными глазами. Когда мать увидела его, то не могла поверить своим глазам.

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