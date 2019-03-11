В Иране пару арестовали за признание в любви в ТРЦ
Инцидент вызвал дебаты в соцсетях из-за широких социальных ограничений в Иране
В Иране мужчина сделал предложение руки и сердца женщине в одном из торговых центров в городе Арак, а после того, как видео признания распространили в социальных сетях – их обоих арестовали за нарушение исламских законов, запрещающих демонстрировать чувства на публике. Об этом сообщило BBC.
"Иранская влюбленная пара была арестована после того, как на глазах у людей в торговом центре мужчина сделал предложение женщине", - говорится в сообщении.
По данным издания, мужчина и женщина стояли в выложенном из лепестков роз сердце. Женщина сказала "да", после чего мужчина надел ей на палец кольцо. Люди, стоявшие вокруг, аплодировали им. Но пару вскоре арестовали после того, как полиция заявила, что они нарушили исламские законы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegramвидео, Иран, арест, влюбленные, тц
Вы сейчас просматриваете новость " В Иране пару арестовали за признание в любви в ТРЦ". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:Послать сообщение об ошибке автору?Выделите некорректный текст мышкойСпасибо! Сообщение отправлено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава МИД Ирана объявил о своей отставке
Ряд источников подтвердили его отставку, однако неизвестно, принял ли ее президент Ирана Хасан Роухани
Обход санкций США против Ирана: Вашингтон выступил с предупреждением
В Госдепе сообщили, что страны ЕС не должны одобрять внешнюю политику Ирана
США помешают работе Ирана над ракетной программой — Помпео
Госсекретарь США отметил, что Вашингтон действует в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН