В Иране пару арестовали за признание в любви в ТРЦ

Инцидент вызвал дебаты в соцсетях из-за широких социальных ограничений в Иране

Фото: flickr.com.

В Иране пару арестовали за признание в любви в ТРЦ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg 2019-03-11T05:12:00+02:00 Другие страны Инцидент вызвал дебаты в соцсетях из-за широких социальных ограничений в Иране

В Иране мужчина сделал предложение руки и сердца женщине в одном из торговых центров в городе Арак, а после того, как видео признания распространили в социальных сетях – их обоих арестовали за нарушение исламских законов, запрещающих демонстрировать чувства на публике. Об этом сообщило BBC.

"Иранская влюбленная пара была арестована после того, как на глазах у людей в торговом центре мужчина сделал предложение женщине", - говорится в сообщении.

По данным издания, мужчина и женщина стояли в выложенном из лепестков роз сердце. Женщина сказала "да", после чего мужчина надел ей на палец кольцо. Люди, стоявшие вокруг, аплодировали им. Но пару вскоре арестовали после того, как полиция заявила, что они нарушили исламские законы.