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В Израиле дали необычный концерт во время карантина (видео)

24 марта, 20:51

Сергей Пономаренко

Музыканты сыграли для жителей Тель-Авива, забравшись на крышу

В Израиле, где введен карантин,группа музыкантов устроила концерт на крыше. Так артисты решили утешить жителей Тель-Авива, которые сидят дома целыми днями. Во время выступления исполнители придерживались между собой необходимой дистанции. Среди артистов – саксофонистка Ярден Клейман.

Люди с восторгом слушали музыку с балконов домов. Некоторые при этом даже умудрялись танцевать.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что 17 марта Минздрав Израиля запретило посещение пляжей, бассейнов, парков, детских площадок, библиотек, музеев и кружков, а также предписало гражданам страны не принимать гостей дома и не ходить в гости, ездить в лифте по одному и не собираться группами больше 10 человек.

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Также "Сегодня" писали, что около четырехсот граждан Израиля получили сообщения на мобильные телефоны, констатирующие, что они нарушили меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19.

По данным онлайн-карты распространения коронавируса в мире, размещенной на сайте "Сегодня", по состоянию на 24 марта в Израиле заразились коронавирусом 1656 людей, из них двое умерло.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Израиль концерт карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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