В Каире задержали торговцев человеческими органами

Сегодня, 02:38

В банду входило семь человек

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Египетские полицейские задержали в Каире группу из врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами, об этом в понедельник со ссылкой на силовиков сообщил портал издания "Йоум 7".

В банду входило семь человек. Как рассказали журналистам полицейские, преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.

В феврале этого года египетские силовики также объявляли о задержании банды торговцев человеческими органами.

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Ранее агентство Reuters опубликовало расследования о том, как в США работает рынок продажи человеческих тел. В них рассказывается, что в стране этот бизнес фактически не запрещен законом, а компании, которые занимаются им, зачастую обманывают своих клиентов. 

А в Киеве были задержаны участники организованной преступной группировки, участники которой завербовали для трансплантации органов четырех человек, трое из которых – несовершеннолетние.
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Источник:

"Сегодня"

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