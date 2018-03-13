В Каире задержали торговцев человеческими органами

Египетские полицейские задержали в Каире группу из врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами, об этом в понедельник со ссылкой на силовиков сообщил портал издания "Йоум 7".

В банду входило семь человек. Как рассказали журналистам полицейские, преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.

В феврале этого года египетские силовики также объявляли о задержании банды торговцев человеческими органами.

Ранее агентство Reuters опубликовало расследования о том, как в США работает рынок продажи человеческих тел. В них рассказывается, что в стране этот бизнес фактически не запрещен законом, а компании, которые занимаются им, зачастую обманывают своих клиентов.

А в Киеве были задержаны участники организованной преступной группировки, участники которой завербовали для трансплантации органов четырех человек, трое из которых – несовершеннолетние.