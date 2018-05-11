В Канаде медведя отвезли в кафе и накормили мороженым

Сегодня, 16:20

За такую прогулку на сотрудников зоопарка отчитала полиция


Работника канадского зоопарка устроили для медведя необычное путешествие. Беркли, так зовут мишку, посадили на пассажирское сидение и повезли в одно из кафе. Там он слизывал с ложки мороженое, которым его через окошко кормил работник пиццерии.

За такую прогулку руководство зоопарка отчитала природно-охранная полиция. И в зоопарке убеждают: медведь – воспитанный, к тому же, был на поводке. И пришел в кафе еще до его открытия. 

Ранее мы писали, что американец Джим Ковальчик спас раненного детеныша медведя и вырастил его в своем приюте для диких животных. Со временем медвежонок по имени Джимбо превратился в 700-килограммового великана. Сейчас он живет в питомнике Orphaned Wildlife Center, который Джим организовал в 2015 году вместе со своей женой Сьюзен.

А в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную. На ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Ранее сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.
Канада, медведь, мороженое, зоопарк
Источник:

"Сегодня"

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