В Канаде полсотни постояльцев отеля отравились газом

Происшествие произошло в городе Виннипег, причины утечки газа устанавливаются

Фото: CBC News.

В округе Манитоба на юге Канады в Виннипеге десятки людей были доставлены в больницу, в том числе 15 человек в критическом состоянии, после отравления угарным газом в Super 8 Motel West на Портедж-авеню. Об этом сообщает CBC News.

Согласно данным, всего 46 человек были доставлены в больницу во вторник, 9 июля, несколько человек отказались от госпитализации. Всего в момент срабатывания тревоги в гостинице находились 52 человека и одна собака.

Как сообщил президент спасательной компании United Fire Fighters Алекс Форрест, показания окиси углерода в мотеле составили 385 частей на миллион. По его словам, уровень окиси углерода становится опасным, когда его концентрация в воздухе составляет от 10 до 20 частей на миллион.

Десять машин скорой помощи вместе с пожарными машинами и транспортной службой принимали участие в эвакуации людей.

Причины утечки на данный момент неизвестны. Компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, сообщила, что подача газа в отель прекращена, начат процесс вентилирования.

Напомним, начале года в Царичанском районе Днепропетровской области в одном из частных домов угарным газом отравились семь человек.

Ранее массовое отравление продуктами горения произошло в Тернопольской области – там были госпитализированы шесть человек.

А перед этим во Львовской области за сутки шесть человек отравились газом в собственных жилищах, трое из них – насмерть.

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