В Канаде полсотни постояльцев отеля отравились газом
Происшествие произошло в городе Виннипег, причины утечки газа устанавливаются
В округе Манитоба на юге Канады в Виннипеге десятки людей были доставлены в больницу, в том числе 15 человек в критическом состоянии, после отравления угарным газом в Super 8 Motel West на Портедж-авеню. Об этом сообщает CBC News.
Согласно данным, всего 46 человек были доставлены в больницу во вторник, 9 июля, несколько человек отказались от госпитализации. Всего в момент срабатывания тревоги в гостинице находились 52 человека и одна собака.
Как сообщил президент спасательной компании United Fire Fighters Алекс Форрест, показания окиси углерода в мотеле составили 385 частей на миллион. По его словам, уровень окиси углерода становится опасным, когда его концентрация в воздухе составляет от 10 до 20 частей на миллион.
Десять машин скорой помощи вместе с пожарными машинами и транспортной службой принимали участие в эвакуации людей.
Причины утечки на данный момент неизвестны. Компания Manitoba Hydro, представляющая услуги по газоснабжению, сообщила, что подача газа в отель прекращена, начат процесс вентилирования.
Напомним, начале года в Царичанском районе Днепропетровской области в одном из частных домов угарным газом отравились семь человек.
Ранее массовое отравление продуктами горения произошло в Тернопольской области – там были госпитализированы шесть человек.
А перед этим во Львовской области за сутки шесть человек отравились газом в собственных жилищах, трое из них – насмерть.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Канаде полсотни постояльцев отеля отравились газом". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Таджикистане заключенные отравились хлебом: 14 погибших
Медработникам удалось спасти только двух заключенных