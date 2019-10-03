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Смартфон убил 14-летнюю девочку: детали трагедии

3 октября, 13:32

Полиция зарегистрировала случившееся как несчастный случай

Еще одна девушка стала жертвой мобильного телефона - в Казахстане 14-летняя школьница погибла из-за взрыва смартфона. Перед сном она оставила телефон заряжаться на ночь в своей постели.

Ночью устройство рвануло, в результате чего девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили казахстанские СМИ, ссылаясь на местные власти.

Отмечается, что прибывшие на место трагедии полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти и зарегистрировали инцидент как несчастный случай.

Напомним, в прошлом году из-за заряжающегося смартфона погибла 17-летняя Луиза Пиньейру из Бразилии. Родственники нашли ее безжизненное тело на полу — девушка слушала музыку и заряжала телефон, в результате получила сильный удар током.

А годом ранее жительница Доминиканской Республики Йоэльми Эрнандес погибла от удара током после того, как прикоснулась к смартфону. По словам родственников погибшей, в момент, когда она взяла телефон, произошел скачок напряжения, от чего пластиковый корпус устройства расплавился, и Эрнандес получила удар электрическим током.

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Казахстан школьница девочка смартфоны

Источник: Сегодня

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