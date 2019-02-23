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В Китае автомобиль с горняками попал в жуткое ДТП: 20 человек погибли

Сегодня, 16:47

Еще 30 человек в результате аварии получили ранения

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Китае автомобиль с горняками попал в жуткое ДТП: 20 человек погибли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfa/3d1/5c5bfa3d1b32b.jpg Другие страны Еще 30 человек в результате аварии получили ранения

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая автомобиль, перевозивший горняков, попал в ДТП. В результате аварии погибли 20 человек, сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, служебный автомобиль горнодобывающей компании, перевозивший рабочих к шахтам, потерял контроль из-за неисправности тормозов. Кроме двух десятков жертв, в результате аварии пострадали 30 человек.

На данный момент все подробности трагедии устанавливаются.

Напомним, в ноябре 2018 года в центральной провинции Хэнань в Китае столкнулись три грузовых автомобиля на скоростной автотрассе. Масштабное ДТП унесло жизни девяти человек

Также утром 19 ноября 2018 года на трассе в центральной китайской провинции Хэнань столкнулись 28 транспортных средств. По меньшей мере три человека погибли, еще десять пострадали.

Кроме того, ранее в Китае в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай) погибли до 18 человек, еще 14 пострадали. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.

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Тег ДТП, Китай, погибли, горняки, автомобиль, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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