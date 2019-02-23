В Китае автомобиль с горняками попал в жуткое ДТП: 20 человек погибли
Еще 30 человек в результате аварии получили ранения
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая автомобиль, перевозивший горняков, попал в ДТП. В результате аварии погибли 20 человек, сообщают местные СМИ.
Как выяснилось, служебный автомобиль горнодобывающей компании, перевозивший рабочих к шахтам, потерял контроль из-за неисправности тормозов. Кроме двух десятков жертв, в результате аварии пострадали 30 человек.
На данный момент все подробности трагедии устанавливаются.
Напомним, в ноябре 2018 года в центральной провинции Хэнань в Китае столкнулись три грузовых автомобиля на скоростной автотрассе. Масштабное ДТП унесло жизни девяти человек.
Также утром 19 ноября 2018 года на трассе в центральной китайской провинции Хэнань столкнулись 28 транспортных средств. По меньшей мере три человека погибли, еще десять пострадали.
Кроме того, ранее в Китае в результате столкновения автобуса с полуприцепом на территории провинции Хунань (Центральный Китай) погибли до 18 человек, еще 14 пострадали. По данным полиции, автобус внезапно потерял управление, сбил ограждение и оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение.
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