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В Китае экс-президент Интерпола получил 13,5 лет тюрьмы: подробности

21 января, 11:08

Мэн Хунвэй заявил, что не будет обжаловать приговор

Мэн Хунвэй. Фото: Reuters/Jeff Pachoud

Мэн Хунвэй. Фото: Reuters/Jeff Pachoud

Суд в Тяньцзине приговорил экс-президента Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы и штрафу в 2 млн юаней (290 000 долл.) за коррупцию, сообщают китайские СМИ. Он заявил, что не будет обжаловать это решение.

Суд установил, что с 2005 по 2017 год он использовал служебное положение заместителя министра общественной безопасности и главы морской полиции и набрал 14,46 млн юаней взяток (2,1 млн долл.).

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Мэн Хунвей был первым гражданином Китая, возглавившим Интерпол. Он возглавил организацию в ноябре 2016 года. В сентябре 2018 года он решил съездить из Франции в Китай и пропал. В связи с его исчезновением во Франции проводилось расследование, но в октябре стало известно, что в Китае его задержали по подозрению в причастности к коррупции. Пост президента Интерпола он оставил 7 октября 2018 года.

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Жена чиновника Грейс Мэн пыталась судиться с Интерполом, обвиняя организацию в недостаточной защите мужа. Она утверждает, что ее мужа в Китае преследуют по политическим мотивам. Сама она и ее дети получили убежище во Франции.

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Китай интерпол Хунвэй

Источник: Интерфакс

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