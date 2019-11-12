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В Китае напали на детсад: больше 50 детей пострадали

12 ноября, 10:27

Злоумышленник облил воспитанников детского учреждения и взрослых растровом каустической соды

/ Фото: Pixabay

В Китае произошло очередное нападение на детский сад, в результате чего пострадали воспитатели и десятки детей.

Инцидент случился в городе Кайюань в провинции Юньнань на юге страны, где 12 ноября молодой человек проник на территорию детского учреждения и облил раствором каустической соды детей и троих взрослых.

В результате в целом пострадали 54 человека: у 48 – легкие ожоги, у четырех – средней тяжести и еще двое пострадали серьезно. В то же время, в полиции утверждают, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

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Правоохранители быстро установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель по фамилии Кун.

Свой поступок он аргументировал ненавистью к людям на фоне отсутствия внимания к нему со стороны матери в детские годы, тяжелого нынешнего семейного положения и неурядиц на работе.

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Напомним, в начале года технический сотрудник одной из начальных школ Пекина напал на учеников с молотком. Мужчину разозлило то, что руководство учебного заведения не стало продлевать с ним трудовой контракт, и решил выместить злобу на детях.

Кроме того, в январе в Китае казнили мужчину, который напал с ножом на воспитанников одного из детских садов на юге страны.

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Источник: Интерфакс

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