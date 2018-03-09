В Китае построят гигантский заповедник для панд

Парк будет более чем в два раза больше, чем Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах

Банк Китая пообещал не менее 10 млрд юаней (1,5 млрд долларов США), чтобы создать гигантский гигантский парк сохранения панд в юго-западной провинции Сычуань,

Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства в четверг.

Сычуаньский филиал центрального банка подписал соглашение с провинциальным правительством о финансировании строительства национального парка Гигантской панды к 2023 году. Парк стремится укрепить местную экономику, предоставляя находящимся под угрозой исчезновения животным территорию, в которой они могут встречаться и спариваться в интересах обогащения их генофонда.

Министерство сказало, что парк будет охватывать 2 миллиона гектаров (5 миллионов акров), что делает его более чем в два раза больше, чем Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах.

Чжан Вэйчхао, чиновник из провинции Сычуань, участвовавший в планировании парка, сказал, что соглашение поможет смягчить бедность среди 170 000 человек, живущих на предлагаемой территории проекта.

Планы парка были начаты в январе прошлого года ЦК КПСС и Государственного совета Китая.

Гигантские панды являются неофициальным национальным талисманом Китая и живут в основном в горах Сычуань, а некоторые в соседних провинциях Ганьсу и Шэньси. По оценкам, 1,864 особей живут в дикой природе, где им угрожают главным образом потерей местообитания. Еще 300 живут в неволе.

Напомним, недавно в Китае в возрасте 37 лет скончалась старейшая панда на планете.

Ранее на Исследовательской базе разведения больших панд в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, панда спихнула с помоста назойливого детеныша, который мешал ей есть бамбук.