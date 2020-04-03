В Китае повторно закрыли на карантин целый округ

В Китае, откуда началось распространение коронавируса, снова закрыли на карантин округ Цзя, где живут более полумиллиона человек. Все – из-за инфицированной пенсионерки, которая приехала из-за границы. Она контактировала с медиками без соответствующей защиты и затем у них также диагностировали коронавирус. Отныне, во всем округе закрыто все, кроме больниц, аптек и продуктовых супермаркетов. А выходить из дома можно только на работу, но только – в медицинской маске.

В целом же в стране отмечается спад случаев заражения коронавирусом. Сейчас регистрируются инфицированные в основном среди прибывших в страну. Так, 3 апреля на материковой части Китая был обнаружен 31 пациент с COVID-19 – 29 из них прибыли из-за границы, а двое заразились внутри страны. Кроме того, четверо человек скончались в провинции Хубэй, откуда и началась пандемия коронавируса. За день до этого, 2 апреля, Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая сообщил о 35 новых инфицированных – все они прибыли в страну из-за границы. Заражений внутри Поднебесной в этот день зафиксировано не было.

Реклама

Напомним, что ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань спрогнозировал, что охватившая мир коронавирусная пандемия пойдет на спад к концу апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама