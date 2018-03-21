В Китае прошли испытания беспилотных танков

В этом году в бюджете страны предусмотрен минимальный расход средств на оборону

Беспилотные танки начал тестировать в Китае. Их в первый раз показали на государственном телевидении.

Речь идет о модернизированном прототипе советского Т-59, но оснащенного искусственным интеллектом. В прошлом году Китай заложил в бюджет наименьшую за 20 лет сумму для расходов на оборону. Предусмотрел сокращение военного контингента и модернизацию всей имеющейся техники. Тем не менее – бюджет на оборону в Китае – один из крупнейших в мире – и составляет более 140-к миллиардов евро.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна займется разработкой беспилотных танков. Об этом он сообщил на конференции по пятилетнему плану развития страны. Эрдоган считает, что страна может справиться с такой задачей.

Ранее мы писали, что компания Micro Systems, принадлежащая Kratos Defense & Security Solutions, переоборудовала Т-72 для возможности удаленного управления старым танком. Беспилотные версии старой военной техники нередко используются в качестве мишеней. Модифицированную для дистанционного управления военную технику можно использовать как для боевой подготовки личного состава, так и для тестирования различных типов вооружения.