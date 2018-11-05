В Китае сделали четкое заявление по выходу США из ракетного договора с Россией

Сегодня, 10:49

Односторонний выход Вашингтона из Договора будет иметь многосторонний негативный эффект

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Китай выступает против одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и придания этому документу многостороннего характера. Об этом в понедельник на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"ДРСМД – это двустороннее соглашение между США и СССР, которое сыграло важную роль в разрядке международных отношений, прогрессе в ядерном разоружении, а также в поддержании стратегического баланса и стабильности. Оно в высокой степени является актуальным и поныне", - указала она.

"Однако односторонний выход из него будет иметь многосторонний негативный эффект. Мы выступаем против этого одностороннего шага, а также выступаем против придания ДРСМД многостороннего характера", - подчеркнула дипломат.

Как отметила Хуа Чуньин, политика Китая в сфере безопасности "является оборонительной по своей природе".

"Мы очень сдержаны в развитии нашей военной мощи и не намерены создавать угрозы другим странам", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, мир заговорил о новой гонке вооружений между РФ и США после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о намерении вывести Штаты из Договора о РСМД. Он обвинил Россию и Китай в невыполнении своих обязательств согласно Договору и разработке ракет. Позже он даже пригрозил нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю.

В свою очередь в Кремле считают действия американцев началом гонки вооружений и объяснили, чем грозит выход США из ракетного Договора. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что как только США выйдут из Договора, ответом РФ будет наращивание своего ракетного потенциала.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на днях, что США, судя по всему, уже приняли решение о выходе из ДРСМД и объявят об этом официально уже в ближайшее время.

В ЕС считают, что мир стоит на пороге новой "гонки вооружений". Европейцы напомнили, что 30 лет назад удалось закончить "холодную войну" Москвы с Западом благодаря ракетному договору. А теперь это стабильность может быть нарушена.

В 2017 году исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как 8 декабря 1987-го генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган договорились не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге, до 1991 года Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.
Россия, Китай, США, РСМД, ДРСМД
Источник:

ТАСС

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