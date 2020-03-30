Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Китае сошел с рельсов поезд

30 марта, 17:34

Сергей Пономаренко

Причиной аварии стали оползни, заблокировавшие железнодорожные пути

В Китае, где молниеносная реакция отца на дороге помогла спасти жизнь маленькому сыну,произошла железнодорожная авария.

В результате катастрофы один человек погиб, еще около 20 человек, по официальным данным, пострадали. Всего же в поезде было почти 700 человек. Причиной трагедии стали оползни, которые заблокировали железнодорожные пути. Машинист поезда увидел препятствие и попытался экстренно затормозить. Однако, из-за большой скорости вагоны слетели с рельсов и перевернулись.

Местные СМИ сообщают, что количество раненых может составлять и полторы сотни человек.

Движение поездов в районе места аварии приостановили.

Ранее "Сегодня" рассказывали о крупной аварии поезда в Италии. Скоростной поезд сообщением Милан – Болонья слетел с рельсов почти сразу после отправления. В результате аварии два человека погибли и 30 пострадали.

В тренде
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробности

"На самом деле это могло стать более кровавой катастрофой. Ведь вагоны разбросало друг от друга. Это очень серьезная авария. Хорошо, что это произошло на открытой местности, и спасатели смогли быстро эвакуировать людей", – сказал префект муниципалитета Лоди Марчелло Кардона.

Погибшие – сотрудники железной дороги. Один из них – машинист. Итальянские СМИ пишут, что вагоны с людьми тащило по земле десятки метров.

Также мы сообщали о том, как в с рельсов сошел вагон метро.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария Китай поезда

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 30 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 30 мартаЕвросоюз
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробности
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробностиДругие страны
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фото
В Ливии захвачена база наемников Путина с большим количеством техники: фотоДругие страны
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от "крысиной" инфекцииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...