В Китае сошел с рельсов поезд

В Китае, где молниеносная реакция отца на дороге помогла спасти жизнь маленькому сыну,произошла железнодорожная авария.

В результате катастрофы один человек погиб, еще около 20 человек, по официальным данным, пострадали. Всего же в поезде было почти 700 человек. Причиной трагедии стали оползни, которые заблокировали железнодорожные пути. Машинист поезда увидел препятствие и попытался экстренно затормозить. Однако, из-за большой скорости вагоны слетели с рельсов и перевернулись.

Местные СМИ сообщают, что количество раненых может составлять и полторы сотни человек.

Движение поездов в районе места аварии приостановили.

Ранее "Сегодня" рассказывали о крупной аварии поезда в Италии. Скоростной поезд сообщением Милан – Болонья слетел с рельсов почти сразу после отправления. В результате аварии два человека погибли и 30 пострадали.

"На самом деле это могло стать более кровавой катастрофой. Ведь вагоны разбросало друг от друга. Это очень серьезная авария. Хорошо, что это произошло на открытой местности, и спасатели смогли быстро эвакуировать людей", – сказал префект муниципалитета Лоди Марчелло Кардона.

Погибшие – сотрудники железной дороги. Один из них – машинист. Итальянские СМИ пишут, что вагоны с людьми тащило по земле десятки метров.

Также мы сообщали о том, как в с рельсов сошел вагон метро.

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