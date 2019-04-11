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В Китае сошел с рельсов поезд: погибли люди

Сегодня, 11:47

В провинции Хэнань произошло крушение электровоза и 13 вагонов с бокситами

Фото: Pixabay

Не менее четырех человек погибли и еще двое числятся пропавшими без вести в результате крушения грузового поезда в центральной части Китая.

Авария на железной дорогу произошла с поездом китайской алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China в провинции Хэнань – поздно ночью 10 апреля электровоз и 13 вагонов с бокситами сошли с рельсов и врезались в жилое строение.

В районе произошедшего идут поисково-спасательные работы и предпринимаются действия по ликвидации последствий крушения. В операции задействованы около 200 человек, а также на место прибыл кран грузоподъемностью 150 тонн для разбора завалов.

Власти организовали оперативную группу для проведения спасательных работ и ликвидации последствий аварии.

Причины аварии на железной дороге остаются невыясненными.

Напомним, что пассажирский поезд с 198 пассажирами сошел с рельсов в Южной Корее. В результате крушения пострадали 14 человек.

Кроме того, мы писали и о железнодорожной аварии в Казахстане, где также сошел с рельсов поезд.

Также сообщалось об аналогичном инциденте в испанской Каталонии, в результате которого пострадали 44 человека, а один человек погиб.

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Тег авария, Китай, крушение, поезд, железная дорога

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