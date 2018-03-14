В Китае выпал град величиной с орех – появились фото и видео

Стихийное бедствие обрушилось на Китай – в округе Ханчжоу выпал град, величиной с грецкий орех.

Осадки падали практически полтора часа подряд. Повреждены сотни машин, движение на дорогах – парализовано. О пострадавших пока не сообщается.

Фото: Twitter



Также мы писали, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в китайской провинции Сычуань на юге центральной части страны. По данным Геологической службы США, его очаг залегал на глубине 10-13 км в 78 км к западу от города Гуанъюань.

Ранее аномальные холода начались на севере Китая. В районе Хучжун термометры показывают минус 50. А в соседнем Мулани – минус 43. Это был абсолютный рекорд за последние полвека.

Кроме этого, в прошлом году в национальном парке округа Бэньси на севере Китая из-за экстремальных морозов замерз водопад.

Напомним, этой зимой вследствии аномального снижения температуры частично замерзло Желтое море. Последний раз такой феномен наблюдался 40 лет назад. В провинции Ляолин около 14 тысяч километров покрыто льдом. Тысячи мелких рыбацких лодок просто вморозились в заливе.