В Китае выпал град величиной с орех – появились фото и видео

Сегодня, 12:59

Повреждены сотни машин и домов, парализовано движение на дорогах


Стихийное бедствие обрушилось на Китай – в округе Ханчжоу выпал град, величиной с грецкий орех. 

Осадки падали практически полтора часа подряд. Повреждены сотни машин, движение на дорогах – парализовано. О пострадавших пока не сообщается. 

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Фото: Twitter

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в китайской провинции Сычуань на юге центральной части страны. По данным Геологической службы США, его очаг залегал на глубине 10-13 км в 78 км к западу от города Гуанъюань.

Ранее аномальные холода начались на севере Китая. В районе Хучжун термометры показывают минус 50. А в соседнем Мулани – минус 43. Это был абсолютный рекорд за последние полвека. 

Кроме этого, в прошлом году в национальном парке округа Бэньси на севере Китая из-за экстремальных морозов замерз водопад

Напомним, этой зимой вследствии аномального снижения температуры частично замерзло Желтое море. Последний раз такой феномен наблюдался 40 лет назад. В провинции Ляолин около 14 тысяч километров покрыто льдом. Тысячи мелких рыбацких лодок просто вморозились в заливе. 
Китай, осадки, град, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

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