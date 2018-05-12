В Китае задержаны 17 человек за контрабанду вина на сумму более 31 млн долларов

Таможня Китая задержала 17 человек по делу о контрабанде крупных партий вина и изъяла 80 тысяч бутылок на общую сумму свыше 200 млн юаней (более 31 млн долларов). Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совместной с таможней города Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) спецоперации удалось пресечь деятельность четырех преступных группировок, а также изъять со складов около 80 тыс. бутылок контрабандного вина. В цепочку поставок, которые шли в Китай через Гуанчжоу, были вовлечены несколько китайских компаний. Происхождение товара не уточняется.

Расследование этого дела началось еще в середине 2017 года после того, как была получена информация о нарушениях при декларировании цены на алкогольную продукцию из-за рубежа со стороны ряда замешанных в контрабанде компаний.

Как сообщалось, проводник-молдаванин спрятал 330 литров домашнего вина в трех вагонах в поезда "Кишинев-Санкт-Петербург".

Также мы писали о том, что в 2011 году крымская таможня задержала на границе более 30 тыс. бутылок испанского вина общей суммой на 41 тысяч евро.

Ранее мы сообщали, что самый дорогой в мире шотландский виски оказался подделкой. Покупателем напитка стал китайский миллионер Чжан Вэй, который приобрел его в швейцарском отеле Waldhaus Am See. Стоимость одной порции составила 10 тысяч швейцарских франков (около 268 тысяч гривен), что стало самой дорогой ценой за виски в истории. Анализ доказал, что это подделка. Напиток был представлен как односолодовый виски 1878 года, но эксперты выяснили, что изготовлен он не ранее 1970-го.