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В Конго растет заболеваемость лихорадкой Эбола – ВОЗ

Сегодня, 09:45

С 13 марта по 2 апреля было зарегистрировано 172 подтвержденных случая лихорадки

Фото: ЮНИСЕФ
Фото: ЮНИСЕФ.
В Конго растет заболеваемость лихорадкой Эбола – ВОЗ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/377/e16/5c5377e169b24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/377/e16/5c5377e169b24.jpg Другие страны С 13 марта по 2 апреля было зарегистрировано 172 подтвержденных случая лихорадки

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), умерших от лихорадки Эбола с конца июля 2018 года, превысило 700. Об этом сообщило Министерство здравоохранения африканской страны.

"На пятницу, 5 апреля 2019 года: всего 1117 случаев (заболевания), в том числе 1051 подтвержденный и 66 вероятных, – отмечается в сообщении. - Умерли 702 человека, 339 выздоровели".

Расследуются 295 подозрительных случаев. В течение суток 4 апреля были выявлены 10 заболевших и семь умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). С 8 августа вакцинацию прошли 95 127 человек.

В распространенном в Женеве информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала "значительный рост" заболеваемости лихорадкой Эбола в ДРК за последние несколько недель. С 13 марта по 2 апреля было зарегистрировано 172 подтвержденных случая БВВЭ, то есть в среднем более 57 в неделю. В конце февраля – первой половине марта заболеваемость была существенно ниже: в среднем 25 случаев в неделю.

По мнению ВОЗ, рост заболеваемости "высвечивает проблемы", с которыми сталкиваются медицинские работники, ведущие борьбу с опасной болезнью. Жители некоторых общин близ городов Бутембо и Катва с недоверием относятся к противовирусным мероприятиям. При этом в других районах, по свидетельству ВОЗ, наоборот, "снизилось сопротивление присутствию медицинских работников". Риск дальнейшего распространения БВВЭ расценивается экспертами как "очень высокий" на национальном и региональном уровне, и как "низкий" на глобальном уровне.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях – внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

Напомним, что в Киеве подтвердили случай заболевания лихорадкой Западного Нила у молодого мужчины, который отдыхал на Крите. Врачи предварительно предполагали, что у пациента менингоэнцефалит, лихорадка неизвестного генеза. Диагноз был поставлен после анализа сыворотки крови в вирусологической референс-лаборатории. Отдельно отмечается, что анализ не выявил риска для здоровья украинцев.


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Тег Конго, эпидемия, эбола

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Источник:

ТАСС

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